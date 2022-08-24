Дарницкий суд Киева оштрафовал на 850 гривен мужчину, который взял на себя ответственность за кровавое пьяное ДТП с нардепом Александром Трухиным, произошедшее ровно год назад на Бориспольской трассе (по дороге с Полтавы в Киев).

Как сообщает издание "Полтавщина" 9 августа судья Елена Лужецкая признала виновным в аварии Виктора Склему (помощника председателя фракции "Слуга Народа" в Полтавском облсовете Фахраддина Мухтарова, который находился в машине с Трухиным в день аварии) и назначила ему в качестве административного взыскания 850 грн. штрафа.

Склема заявил, что за рулем находился он.

Напомним, Трухин стал знаменитым после этого кровавого ДТП и опубликованного видео с бодикамеры патрульного, на котором он предлагал деньги полицейскому, чтоб замять скандал.

На видео было слышно, как Трухин просил правоохранителей отпустить его с места аварии и намекал на сумку с деньгами и "150 тысяч бонуса", которые лежали в автомобиле. Сеть заполонили мемы, когда нардеп говорил патрульному: "Давайте, я сейчас тихонечко в лес уйду". Также очевидцы с места происшествия утверждали, что за рулем находился именно Трухин, выпивавший накануне аварии.

Трухин общается с патрульным

Виктор Склема (слева), взявший на себя вину за ДТП

Однако Трухин всё отрицал и на вопрос журналиста "Страны" о том, пытался ли депутат дать взятку полицейскому, он ответил, что "никогда в жизни" этого не делал. Кроме того заявил, что в день ДТП алкоголь он не употреблял.