В среду, 2 марта, в атакованную Россией Украину придут снег и снег с дождем, которые накроют практически всю территорию кроме Закарпатья. Ветер восточный и северо-восточный 7-12 метров в секунду. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха на западе страны опустится до 1-3 градусов ниже ноля. На остальной территории страны - от ноля до +3.

В дневные часы потеплеет до +1-7 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, юге и юго-востоке Украины.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.