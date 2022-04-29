Россия пытается подорвать способность украинских сил пополнять свои резервы и укреплять боевые подразделения.

Такое мнение со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США приводит CNN.

В качестве примера представитель Пентагона упомянул попытки российских атак на объекты электроэнергетики, которые могли бы затруднить движение поездов. США также считают, что, хотя недавние удары были нанесены по жилым районам, их истинной целью были военные производственные объекты, добавил чиновник.

По его словам, удары войск РФ по Одессе, возможно, предназначены для того, чтобы сковать там украинские силы и не дать им подкрепить группировку на Донбассе.

Чиновник также сказал, что с момента начала вторжения в феврале Россия выпустила по Украине 1950 ракет, и что большая часть боеприпасов, сброшенных на Мариуполь, не имеют точного наведения. Это говорит о том, что российские силы все еще испытывают трудности с пополнением своих высокоточных боеприпасов.

Между тем, сообщил он, США за пределами Украины обучили две группы украинских инструкторов использовать американскую артиллерию, причем в первой группе чуть больше 50 человек, а во второй около 50. США также обучили группу из примерно 15 украинцев работе с американскими радиолокационными системами, которые были предоставлены Украине, и еще несколько групп.

Учеба для украинцев "будет продолжаться столько, сколько потребуется", добавил чиновник.

Ранее "Страна" писала, что при ракетном ударе по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Мы публиковали видео, как из разрушенной киевской многоэтажки выносят тело погибшей журналистки.