Россияне похитили главу Циркуновского сельского совета Николая Сикаленко
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что российскими военными задержан Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Синегубов сообщил, что мужчину забрали из собственного дома. В настоящее время вместе с правоохранителями выясняются все детали происшествия.
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