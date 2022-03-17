Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого обменяли на девять российских солдат-срочников, опубликовал первое видео после шестидневного плена.

"В первую очередь я хочу поблагодарить каждого мелитопольца, кто не боясь заключения, не боясь репрессий, допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинги, демонстрации, декларировал, что мы свободный народ", - сказал он.

Федоров поблагодарил мелитопольцев за поддержку, а президента Украины Владимира Зеленского за помощь в быстром освобождении.

Детали он пообещал рассказать позже.

Напомним, ранее в Мелитополе российские оккупанты назначили своего "и.о мэра" вместо задержанного городского главы Федорова.

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