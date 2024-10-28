На мероприятии с участием премьера Словакии Робертом Фицо задержали вооружённого человека.

Об этом сам Фицо сообщил изданию Standard.

Премьер Словакии, который в мае уже пережил покушение, рассказал, что в прошлом месяце на перевале Дукла, где проходили мероприятия по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской военной операции, в зоне для посетителей у мужчины на металлоискателе нашли заряженный пистолет.

Фицо предположил, что на него охотятся из-за позиции по Украине.

Напомним, что недавно Фицо также отправили конверт с пулей.

Напомним, 15 мая премьер Словакии подвергся покушению. В него выстрелили после выездного заседания правительства, состоявшегося в городе Гандлова, когда он направлялся поздороваться с жителями.

Как оказалось, на Фицо покушался 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

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