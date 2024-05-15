На премьер-министра Словакии Роберта Фицо покушался 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Об этом пишут СМИ и телеграм-каналы.

Сообщается, что Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в социальных сетях.

Юрай Цинтула. Фото: Telegram

По данным прессы, перед покушением на Фицо подозреваемый крикнул премьеру "Робо, иди сюда" и открыл огонь.

То есть целью покушения был конкретно премьер Словакии.

Также СМИ пишут, что у стрелка было легально зарегистрированное оружие, из которого он и произвел выстрелы.

Напомним, нападавший смешался с толпой и несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к публике. Стрелок пытался сбежать, но его поймали.

Ранее мы рассказывали, что Фицо после прихода к власти остановил военную помощь Словакии Украине. Он также обещал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, поскольку это, по его мнению, приведет к третьей мировой войне.

За это Фицо на Западе и в Украине часто обвиняли в "пророссийскости". Сам он эти обвинения отрицал.