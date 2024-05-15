Сегодня, 15 мая, в Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо.

Что на данный момент известно о покушении:

в Фицо стреляли в городе Гандлова после выездного заседания правительства;

нападавший смешался с толпой и несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к публике;

стрелок пытался сбежать, но его поймали. По данным СМИ, в премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина из города Левиц;

Фицо получил несколько ранений и экстренно госпитализирован на вертолете;

По одним данным, ранение премьера не тяжелое - пули попали в ногу и руку. По другим данным, он ранен в грудь и живот и состояние его тяжелое.

На странице Фицо в Фейсбуке официально заявили, что он находится "в опасном для жизни состоянии" и "получил множественные ранения".

"В настоящее время находится в опасном для жизни состоянии. В данный момент его перевозят на вертолете в Банска-Быстрицу, поскольку доставка в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость срочного вмешательства. Все решится в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении.

Напомним, Роберт Фицо уже был премьером в 2006-2010 и 2012-2018 годах, и в третий раз возглавил правительство с 2023 года.

Фицо выступал за скорейшее прекращение войны в Украине путем переговоров с Россией и считал "тупиковой" ставку на нанесение поражения РФ на поле боя.

Фицо после прихода к власти остановил военную помощь Словакии Украине. Он также обещал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, поскольку это, по его мнению, приведет к третьей мировой войне.

За это Фицо на Западе и в Украине часто обвиняли в "пророссийскости". Сам он эти обвинения отрицал.