Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что представление, будто Россия оставит Донбасс и Крым, является "абсолютно нереальным".

Такое мнение Роберт Фицо высказал в интервью новостному порталу Hlavne Spravy.

"Если кто-то думает, что единственное решение заключается в том, что россияне вернутся на границу, где они находились (до 24 февраля 2022 года), и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сложилась сейчас. Наивно полагать, что россияне уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что россияне уйдут из Крыма", - сказал Фицо.

Кроме того, словацкий премьер считает, что военного решения конфликта в Украине не существует.

"Очень хочу, чтобы эта война закончилась. В противном случае мы станем свидетелями большого числа жертв с обеих сторон. Не могу представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет, и этот мир будет болезненным", - добавил он.

Напомним, еще в прошлом году премьер Словакии говорил, что Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, а те, кто так думают, "сильно ошибаются".

Также Фицо призывал Киев согласиться оставить РФ захваченные территории. А также заявлял, что Украина "контролируется США".