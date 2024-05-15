Премьер Словакии Роберт Фицо ранен после стрельбы в здании, где проводилось выездное заседание правительства. Нападавший задержан, Фицо везут в больницу.

Об этом сообщает Denníka N.

В Фицо стреляли в словацком городе Гандлова.

Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер Словакии. Из толпы он совершил выстрел. Предположительно, 3-4 раза.

Потом попытался скрыться, но его скрутили очевидцы и охрана.

На место оперативно прилетел вертолёт и госпитализировал Фицо. В настоящее время раненого премьера доставляют в больницу в Братиславе.

Состояние Фицо очень тяжелое, пишет словацкое издание Plus SK. По информации СМИ, премьер Словакии получил 2-3 выстрела: в конечности, грудь и живот.

Другие СМИ сообщают, что ранение премьера не тяжелое - пули попали в ногу и руку.

На фото предполагаемый момент задержания нападавшего.

Также появилось видео с места стрельбы в Фицо. Судя по всему, на них задерживают стрелка.

Еще кадры первых секунд после покушения на премьера Словакии.

Местные СМИ пишут, что в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице. Его уже задержали.

Также сообщается, что жизни Фицо после покушения ничего не угрожает. Он уже доставлен в больницу. Там заявили, что он был в сознании, а его жизненные функции стабилизированы.

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