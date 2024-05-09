Сергей Рудь уволен с должности начальника Управления государственной охраны (УГО).

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован сегодня на сайте его Офиса.

"Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - сказано в тексте документа.

Отставку Рудя "Страна" прогнозировала ещё несколько дней назад - после того, как СБУ задержала близкого к Рудю полковника УГО Андрея Гука по обвинению в подготовке убийства Зеленского, главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка по заданию российских спецслужб. По данным источников "Страны", у спецслужб уже давно были вопросы к Гуку, однако Рудь долгое время прикрывал своего человека.

Мы подробно писали в отдельном материале, что известно о шпионском скандале в Управлении госохраны.