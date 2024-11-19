В Соединенных Штатах отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ.

Как сообщает агентство Bloomberg, неназванный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон менять готовность своих ядерных сил в ответ не будет.

"США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ", – цитирует агентство чиновника администрации.

Напомним, после сообщений о решении Джо Байдена дать Украине разрешение на дальнобойные удары западным оружием по территории России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

Ключевое изменение в ядерной доктрине РФ заключается в таком пункте: "Агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение". Очевидно, он выписан конкретно под войну в Украине и призван обосновать возможность использования Россией ядерного оружия как против Украины, так и против стран, которые Киеву в войне помогают - то есть против США и их союзников по НАТО.

Ранее представители российской власти на разных уровнях посылали сигналы, что Москва может применить ядерное оружие в случае ударов западными дальнобойными ракетами по ее территории. В частности, вчера это дал понять спикер Госдумы Вячеслав Володин.