Третью годовщину полномасштабной войны Украина встречает под всеобщие разговоры о скором прекращении огня и наступлении мира. Однако пока его контуры крайне размыты и перспективы довольно неоднозначны.



Накануне инаугурации Дональда Трампа в западных СМИ преобладало мнение, что главным препятствием для мирного урегулирования станет Владимир Путин. Считалось, что раз его армия владеет инициативой на фронте, то у него нет особых стимулов завершать войну. Прогнозировалось, что Трамп поэтому будет на него жестко давить всеми возможными способами. К этому призывали и в Киеве.

"Путин должен почувствовать боль", - цитировала тогда британская газета The Telegraph советников Владимира Зеленского.



Но в итоге боль из-за Трампа почувствовал в первую очередь сам Зеленский. На него обрушилась жесточайшая волна критики со стороны нового президента США. Если исходить из заявлений Трампа, то именно Зеленский выглядит сейчас главным препятствием для завершения кровопролития. В то время как РФ, по словам Трампа, к переговорам о прекращении войны готова.

Сам мирный план Трампа пока не презентовали, но из совокупности информации можно сделать вывод, что президент США хочет объявления перемирия в ближайшее время, затем отмены военного положения и проведения выборов, а потом – подписания мирного договора.



Зеленский уже выступил против этого, требуя гарантий безопасности, которые включали бы обязательство США сбивать российские ракеты и самолеты в случае нового вторжения. Так как это по сути означает обязательство Америки вступить в войну с РФ, крайне маловероятно, что Трамп (да и любой другой американский президент) согласится на такое условие. Также Зеленский требует ввести западные войска в Украину после завершения войны, но и это вряд ли возможно без согласия РФ.



Как к плану "перемирие-выборы-мир" относится Россия? Западные СМИ пишут, что Москва и Вашингтон его уже согласовали. Но официально РФ этого не подтверждала. В Москве по-прежнему заявляют, что просто перемирие Россию не устраивает, а нужно "ликвидировать первопричины конфликта". С другой стороны, и прямая критика Трампа от россиян не звучит - наоборот, в его адрес пока раздаются только положительные комментарии. А к теме проведения выборов в Украине в Москве относятся позитивно. И при этом Кремль чуть ли не в ежедневном режиме заявляет, что для завершения войны готов сесть за стол переговоров с Украиной и даже лично с Зеленским.



И на таком фоне Зеленский с его постоянной критикой мирных планов Трампа действительно смотрится как основной тормоз в деле завершения войны, что накладывается на его отказ подписать в предложенном американцами виде сделку о природных ресурсах. Все вместе это создает впечатление нарастающего конфликта между Киевом и Вашингтоном, итогом которого может стать самый опасный для Украины сценарий – продолжение войны, но уже без помощи США, что будет иметь тяжелые последствия для фронта.

Почему Зеленский противится плану американцев? Официально Банковая, как писалось выше, выдвигает условием прекращения огня гарантии безопасности, готовность предоставлять которые со стороны стран Запада пока сомнительна.

Неофициально в политических кругах обсуждают версию, что Зеленский требует гарантий сохранения собственной власти после завершения войны, в то время как, по данным западных СМИ, Трамп исходит из того, что власть в Украине должна поменяться. И если такие гарантии будут получены, Зеленский пойдет на прекращение огня и подписание соглашения о завершении войны, и на сделку по недрам, и на много всего другого.

С одной стороны, Зеленский действительно является фигурой, которую трудно обойти при решении любых вопросов в Украине. За время войны он установил жесткий контроль практически над всеми процессами в стране, политическая конкуренция фактически уничтожена, большинство СМИ управляемы. Право на критику Зеленского имели до недавнего времени только лица и структуры, прямо или косвенно патронируемые американским посольством и Госдепом. Но сейчас, после прекращения финансирования по линии USAID, а также из-за пертурбаций в американской власти, у Зеленского, похоже, готовы покончить и с этим "оазисом демократии". Санкции СНБО против Петра Порошенко – первые звоночки. Отсутствие какой-либо реакции на них со стороны властей США и ЕС дают стимул Банковой активизировать усилия по окончательной зачистке остатков оппозиции и созданию полностью подконтрольного политического и медийного поля.



Также Зеленский сейчас пытается использовать резкие заявления Трампа в своей адрес (в частности, обвинения в ответственности за начало войны) и откровенно кабальные условия предлагаемой сделки о недрах для консолидации вокруг себя поддержки общества.



С другой стороны, неизвестно, как поведут себя украинская элита и госаппарат, если конфликт между Зеленским и США продолжится и углубится. Сигналы поступают противоречивые, и сегодняшний показательный, на глазах у высоких гостей из ЕС провал голосования в Верховной Раде в поддержку продления полномочий президента - один из показателей, что процессы могут пойти не по запланированному Банковой сценарию.

Отдельный вопрос - ситуация в армии. Она очень непростая, свидетельство чему - большое число случаев самовольного оставления части. Однако пока видимых признаков критического падения управляемости, боеспособности и откровенно мятежных настроений в ВСУ не наблюдается. Но если ситуация на фронте резко ухудшится, то и настроения военных могут радикализироваться.



Впрочем, даже с учетом этих угроз прекращение американской помощи само по себе вряд ли побудит Зеленского пойти на уступки. Для этого со стороны Вашингтона потребуются намного более жесткие меры воздействия.



Другой вопрос, что остановка американской военной помощи и нарастающий конфликт с Вашингтоном при продолжении войны ухудшает военные перспективы Украины и со временем может привести к тяжелейшим последствиям вплоть до обрушения фронта и заключения мира на кардинально худших условиях, чем предлагаются сейчас.



Зеленский, безусловно, такую угрозу понимает, а потому пытается ее предотвратить, работая по двум направлениям.

Первое – увеличение поддержки Европы. Но абсолютно непонятно, способен ли ЕС сколько-нибудь ощутимо восполнить недостачу американской помощи. Более того, в европейских странах сильны настроения в пользу скорейшего завершения войны с перспективой восстановления отношения с Россией. Поэтому далеко не очевидно, что Европа вообще захочет в одиночку тянуть поддержку Украины, а не попытается договориться с РФ. Правда, в Киеве сейчас популярна идея создания альянса в составе Великобритании, Франции, Польши, стран Прибалтики и Скандинавии для совместного противостояния России. Но способно ли это мини-НАТО оказать Украине существенную помощь (особенно учитывая нарастающие экономические проблемы в Британии и Франции), тоже непонятно. Кроме того, нужно учитывать, что страны глобального Юга, в частности Китай, в основном поддерживают скорейшее прекращение огня. То есть то, что предлагает Трамп. И если США будут и дальше придерживаться этой линии, но против нее продолжат выступать Украина и часть европейских стран, то они могут оказаться фактически в дипломатической изоляции.

Второе направление – попытки побудить Трампа продолжить военную помощь Украине, прервать переговоры с Россией и ужесточить против нее санкции. С учетом всего того, что уже наговорил и сделал Зеленский (в том числе и по поводу сделки о недрах), а также стратегической линии команды Трампа на восстановление отношений с РФ, чтобы предотвратить дальнейшее сближение Москвы и Пекина, это выглядит очень трудной задачей, но усилия предпринимаются. В частности, в этом направлении будут действовать Эмманюэаль Макрон и Кир Стармер в ходе визита в Вашингтон на этой неделе. Западные СМИ пишут, что они попытаются убедить Трампа прекратить двухсторонние переговоры с РФ и поддержать план введения европейских миротворцев в Украину после завершения войны (если Трамп поддержит такой план, это ухудшит перспективы договоренностей с Россией, которая уже выступила против размещения войск стран - членов НАТО в Украине). Также активно задействовано для переубеждения Трампа и лобби ВПК в Республиканской партии. Но, повторимся, успех не гарантирован.

Однако даже если по обоим направлениям (американскому и европейскому) будет провал, Зеленского это вряд ли побудит согласиться на предлагаемую Трампом схему "перемирие-выборы-мир" без гарантий своего сохранения у власти. Власть он просто так отдавать не намерен. Даже несмотря на очевидные риски для Украины и себя лично.

Поэтому в будущем вырисовываются четыре сценария развития событий.



Первый: Зеленский получает гарантии сохранения своей власти после завершения войны от Трампа и Путина и подписывает все (или почти все), что ему предложат США и Россия. В таком случае война закончится довольно быстро. Правда, сможет ли затем Зеленский воспользоваться гарантиями и удержаться у власти, вопрос открытый.

Второй: США найдут способ заставить Зеленского принять условия завершения войны без гарантий его сохранения у власти. Это тоже приведет к быстрому завершению войны (через объявление перемирия), после чего пройдут выборы и, скорее всего, в Украине сменится власть.



Третий: Зеленский и "партия войны" на Западе убедят Трампа развернуть свою политику и продолжить военную помощь Украине, усиливая санкции против РФ. Это будет означать, что война продолжится и, более того, появляется риск ее эскалации вплоть до прямого столкновения НАТО и России с угрозой ядерной войны.



Четвертый: инерционный сценарий. Война продолжается, американская помощь Украине прекращается. Развитие событий при таком варианте во многом зависит от того, сможет ли увеличить помощь Европа, а также от положения дел в России (сохранится ли там стабильная ситуация и не начнется ли социальное и политическое брожение из-за длительной войны). Но в любом случае для Украины этот сценарий создает огромные риски радикального ухудшения обстановки на фронте и, соответственно, условий завершения войны.