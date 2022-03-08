Сегодня, 8 марта, в партии "Слуга народа" сформулировали ответ с украинской стороны на требование России объявить нейтральный статус Украины.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте партии.

"Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства.

Нужно говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины.

Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", - заявили в партии Владимира Зеленского.

"Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка - как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия.

По сути в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия.

Понятно, что пока идёт война это все кажется не очень актуальным (да и в России не готовы отказываться от других условий). Но как базу для неких будущих компромиссов (в случае если обе воюющие стороны придут к пониманию их необходимости) можно будет использовать", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Что касается других требований России (по Крыму и "ЛДНР"), то на них в "Слуге народа" ответили отказом, заявив о недопустимости отказа от украинских территорий.

"Мы даже теоретически не рассматриваем возможность просмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", - говорится в сообщении.

На требования РФ признать Крым российским а "ЛДНР" - независимыми, в "Слуге народа", заявляют, что "понятно, что мы этого не будем делать".

Правда, при этом предлагают обсудить как будут жить люди на этих территориях.

"Но нам нужно будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста", - говорится в заявлении партии

Ранее "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин назвал два главных требования к Киеву.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.