Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета.

Об этом Путин сообщил на брифинге перед журналистами по итогам переговоров с президентом Азербайджана Алиевым во вторник, 22 февраля.

Говоря об Украине, российский президент также сказал, что Россия выступает за демилитаризацию Украины.

"Россия выступает за демилитаризацию Украины. Что под этим понимается не очень понятно. Но, судя по всему, это будет оформлено как второе требование в дополнение к требованию не расширять НАТО", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, Путин добавил, что Россия услышала об объявлении Украиной о своих ядерных амбициях.

"У Украины есть все, чтобы решить все проблемы с ядерным оружием, им не хватает систем обогащения урана, эта проблема решается просто. Даже появление в Украине тактического ядерного оружия для России - стратегическая угроза", - сказал Путин.

Напомним, что Владимир Путин заявил о признании "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей. Он предложил украинским властям решать этот вопрос путем переговоров между Киевом и самими "республиками".

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Путина, что Минских соглашений больше не существует.