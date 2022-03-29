В Днепропетровской области сократили время комендантского часа. Со вторника, 29 марта, он будет длиться с 21:00 до 6:00. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

То есть комендантский час будет начинаться час позже.

Напомним, в Харькове на два часа сократили время комендантского часа. Теперь он длится с 20:00 до 06:00. Изменения произошли и в Киеве, где комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше - с 21:00 до 06:00.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.