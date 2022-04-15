В Украине намечаются масштабные зачистки среди чиновников. На днях Кабмин принял постановление №440, которым отрегулировал работу госслужащих в военное время. Согласно нему все чиновники должны вернуться в Украину до 25 апреля. Иначе потеряют работу. Более того, даже если человек находится в Украине, но в другом городе (а не в том, где его рабочее место), то он может работать дистанционно только с разрешения начальника. Если начальник не разрешит, то он должен либо вернуться в свой город, либо потеряет работу.

Напомним: как работать в войну рядовым украинцам, власти уже давно решили. В новом законе №7160 прописано, что работодатели могут отменять и ставить на стоп трудовые контракты, увеличивать загрузку и др. Но на чиновников и бюджетников этот закон не распространяется - эти категории выведены из-под его действия отдельным пунктом документа.

Так что до недавнего времени многие чиновники, особенно среднего ранга, работали на дистанционке откуда придется: кто из дома, кто из другого региона страны, а кто из-за границы. При этом им исправно начисляли зарплаты, хотя их размер и стал ниже довоенного (в частности, сняли некоторые доплаты и премии).

Теперь же придется делать выбор: жизнь в статусе беженца за границей или работа в госстурктуре.

В новом постановлении Кабмина указано, что, если из других регионов Украины госслужащие еще могут работать в удаленном режиме, то для дистанционки из Европы нужна специальная заграничная командировка (оформить которую будет явно нелегко). То есть нужно возвращаться под угрозой увольнения.

Нововведение стало неприятным сюрпризом для специалистов министерств и ведомств, которые, спасаясь от войны, уехали в Европу.

"Сказали или возвращаться в Киев, или уволят. Хотя по факту какая разница, откуда работать", - говорит нам специалист одной из структур при Минюсте.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что формально все правильно.

"Госслужащие представляют государство, многие имеют доступ к гостайне. Как они могут работать из-за границы, особенно с учетом сложного военного времени?" - говорит он.

Но есть нюансы.

"Кто возьмет на себя ответственность за безопасность чиновников, которые уехали (а это, в основном, женщины с детьми), а теперь должны вернуться под угрозой увольнения?" - добавил эксперт.

Если, к примеру, возвращение в Киев еще может быть сейчас расценено как относительно безопасное (хотя даже в столицу власти пока не рекомендуют торопиться возвращаться), то возвращение в города, которые находятся в зоне боевых действий и постоянных обстрелов (например, в Харьков) многие люди могут счесть для себя небезопасным.

Разбирались, как будут работать чиновники в условиях военного времени.

Переселенцам - дистанционка, беженцам - "командировка"

Новое постановление Кабмина о работе госслужащих в военное время вносит ряд уточнений касательно работы на госслужбе.

Изменения следующие:

Руководитель госоргана отныне может переводить на дистанционку служащих, находящихся на территории Украины. Но только в случае "наличия организационных и технических возможностей для выполнения должностных обязанностей". Что именно входит в эти "возможности", не уточняется. То есть разрешать ли чиновнику работать на удаленке, будет решать непосредственное начальство на основании довольно размытых критериев. "К примеру, согласно статье КЗоТа о дистанционной работе, работодатели должны обеспечить сотрудника техническими средствами, тем же компьютером. Если такой возможности нет, это уже в теории можно считать основанием для отказа в удаленке", - пояснил глава общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин. Работа госслужащего и работника государственного органа за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке. То есть получается, украинские чиновники, которые выехали в Европу, должны теперь оформить заграничные командировки (которые предусматривают выплату командировочных). "Но непонятно, как именно эти командировки можно оформить, чем их можно аргументировать", - говорит Дудин. Самый интересный пункт постановления такой: если госслужащий в рабочее время находится за пределами своего рабочего места в Украине без соответствующего решения руководителя или за границей без оформления командировки, к нему "может быть применено дисциплинарное взыскание в соответствие с законом". "Это увольнение по статье - за прогулы без уважительных причин. В этом случае не выплачиваются выходные пособия и не нужно предупреждать об увольнении за два месяца", - пояснил Кравец.

Дудин тоже прокомментировал последний пункт.

"Действительно, речь идет об угрозе увольнения за прогул. Будут увольнять в случае нахождения во время рабочего времени не на рабочем месте без решения руководства. Но как работнику узнать, было ли решение о переводе на дистанционку? Почтовые уведомления никто не рассылает, в лучшем случае - сканы приказов на электронку или в мессенджер, часто без подписи и печати. Некоторые уехали, спасаясь от войны, по устному согласованию с начальником. То есть, люди сейчас в подвешенном состоянии. Что касается тех, кто сейчас за границей, то в редакции трудового распорядка, утвержденного Национальным агентством государственной службы в марте этого года, есть разрешение работать дистанционно за границей без оформления командировки. Теперь эти нормы исключены. То есть теперь госслужащим, которые работают в Украине в дистанционном режиме, нужно будет доказать, что есть решение руководства об удаленке. А тем, кто находится за границей, - оформить командировку. Иначе их могут уволить", - отмечает Дудин.

Вернуться до 25 апреля или потерять работу

Новое постановление вступает в силу с момента публикации, кроме пункта 3 - того, что прописывает увольнения для госслужащих, выехавших за границу. Он вступает в силу с 25 апреля этого года. То есть у чиновников есть еще 11 дней, чтобы вернуться в Украину.

Отметим, что чиновников начали "прессовать" еще даже до официальной публикации нового постановления на сайте Кабмина. О том, что нужно срочно возвращаться в Украину, а иначе грозит увольнение, нам рассказали представители нескольких госструктур.

"С начала войны нам разрешили работать на удаленке, по факту работали даже из бомбоубежища. Затем написали заявление на простой с сохранением среднемесячной зарплаты. При этом многие мои сотрудники выехали на западную Украину, некоторые, в том числе, и я - в Польшу. Что интересно, те, кто остались в Украине, могли вообще не работать, им и так платили. Тем, кто выехал в Европу, предложили вариант дистанционки с довольно большой загрузкой. Заплатили по факту меньше обычного", - рассказала нам киевлянка Ирина, специалист одного их государственных ведомств.

Жительница столицы Елена, работающая в консультационной структуре при одном из министерств (то есть, по-сути, даже не имеющая статуса госслужащей), сейчас находится в Италии. Все время с начала войны она работала на дистанционке.

"Нагрузка даже выросла, установили специальную программу, отслеживающую, сколько времени я находилась в системе, ввели ежедневные отчеты по результам работы. Но сейчас сказали возвращаться, иначе уволят", - рассказала нам Елена.

Чиновники также говорят, что с начала войны им урезали зарплаты. В частности, убрали премии и некоторые доплаты. В итоге на руки они получили на 20-30% меньше, чем в мирное время.

"Думаю, суть нововведений от Кабмина - максимально сократить расходы на содержание госслужащих. Для этого, скорее всего, и затевают эти "зачистки". Но увольнения можно будет оспорить в суде. Ведь, согласно закону о безопасности труда, человек не должен оставаться на рабочем месте, если его жизни и здоровью грозит опасность. Кроме того, если людям некуда возвращаться, кто будет решать этот вопрос?" - говорит Дудин.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что нужны дополнительные разъяснения Нацгосслужбы по поводу адекватной трактовки и применения норм нового постановления на практике, особенно по "командировкам" для тех, кто был вынужден стать беженцем и покинуть страну.

"Без этого могут быть злоупотребления", - подытожил Забловский.