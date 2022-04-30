Одесская областная военная администрация дала разъяснения по усиленному комендантскому часу, который будет длиться в городе с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая.

В этот день закроют все вокзалы и автостанции, не будет работать общественный транспорт, а предприятия (кроме критической инфраструктуры) объявят выходной день.

Нахождение граждан на улицах без специальных пропусков, а также движение личного автотранспорта во время комендантского часа запрещается. Можно лишь выгулять домашних животных рядом с домом и при наличии паспорта с пропиской.

Усиленный комендантский час распространяется только на Одессу, где 2 мая традиционно является днем поминовения жертв, погибших в Доме профсоюзов в 2014 году.

При этом, на область ограничения не распространяются.

Ранее мы писали, что на 1 и 2 мая в Запорожской области введут усиленный комендантский час.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.