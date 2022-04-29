На 1 и 2 мая в Запорожской области введут усиленный комендантский час. График
В Запорожской области 1 мая увеличивают время комендантского часа. Он начнется в 17:00 (обычно в 21:00) и закончится в 05:00 2 мая.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Кроме того, Старух настоятельно рекомендовал жителям посетить кладбища строго до 14:00 и призвал отнестись с пониманием к таким мерам безопасности.
Ранее мы писали, что в Запорожской области нарушителей комендантского часа массово направляют в военкоматы.
Также "Страна" сообщала, что после Пасхи в Киеве вернули прежний комендантский час.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.