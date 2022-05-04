Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем опубликовал подробности аварии, произошедшей в Ровенской области на трассе Киев – Чоп.

Он привел их в своем Телеграм.

По его информации, приблизительно в 19:30 вблизи села Сытное Ровенской области водитель Mercedes Vito во время обгона подрезал грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом-цистерной и столкнулся с ним, а также с пассажирским автобусом, который двигался по встречной полосе.

В результате столкновения бензовоз перевернулся, возник масштабный пожар. По предварительной информации, водитель и пассажиры автомобиля Mercedes Vito погибли на месте происшествия.

Всего погибших 16 человек. Число пострадавших уточняется.

Трагедия произошла на 415 километре трассы М-06 Киев – Чоп. Номерные знаки предполагаемого виновника трагедии и модель автобуса устанавливают.

Между тем в МВД заявили уже о 27 погибших в результате этого ДТП и назвали его самым масштабным в Украине за последние 10 лет.

Ранее "Страна" публиковала первые фото и видео с места трагедии.