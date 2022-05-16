В островном государстве в Индийском океане Шри-Ланке осталось топлива только на один день.

Об этом заявил новый премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе, пишет Reuters.

"У нас закончился бензин. В настоящее время у нас остались запасы только на один день", — сказал премьер.

По его словам, "следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми в нашей жизни".

"Мы должны подготовиться к тому, что нам придется пойти на некоторые жертвы и столкнуться с вызовами", - добавил Викрамасингхе.

Кроме того, премьер сообщил, что ежедневный период отключения электроэнергии в Шри-Ланке может быть увеличен и составит от 15 часов в день.

Напомним, в Шри-Ланке углубляется экономический и политический кризис. 12 апреля там был объявлен дефолт по внешним долгам, а выплаты по всем внешним обязательствам остановлены. Одной из причин на острове назвали влияние на экономику войны в Украине.

Шри-Ланка, с населением в 22 миллиона человек, переживает наихудший кризис с 1948 года. Из-за пандемии государство осталось без туристов, это привело к остановке притока иностранной валюты, которыми Шри-Ланка расплачивалась за импорт. Внешний долг Шри-Ланки - $35 млрд, инфляция в марте составила 17%.

Ранее мы писали, что Шри-Ланку охватил небывалый всплеск насилия на фоне углубляющегося экономического кризиса и отставки премьер-министра Махинды Раджапаксы вместе со всем его правительством.

Участники протестов стали нападать на чиновников, жечь дома, магазины, здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их близким. А иногда и просто нападать на людей, которые им показались "богатыми".