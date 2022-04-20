Президент США Джо Байден заявил журналистам в Портсмуте (штат Нью-Гэмпшир), что он не уверен, поедет ли в Украину.

Его слова передает CNN.

"Ответ: я не знаю", - сказал Байден журналистам, добавив: "Я был в Украине много раз, просто не был там в последнее время".

"Более того, я единственный, кто дважды выступал в Раде", - сказал он, имея в виду парламент Украины.

Как писала "Страна", ранее Байден утвердительно ответил на вопрос репортеров, готов ли он лично отправиться в Украину, где идет война. Об этом он сказал 14 апреля перед посадкой на президентский борт.

Однако день спустя Белый дом заявлял, что у президента нет планов поехать в Украину. В администрации добавили, что если бы они и были, то вряд ли поездку планировали из соображений безопасности.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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