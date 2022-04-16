В Государственном департаменте США несколько чиновников заявили, что после заявления президента США Джо Байдена о геноциде в Украине сбор соответствующих доказательств усложнился.

Об этом сообщает NBCnews.

По информации журналистов, чиновники обвиняют Байдена в небрежном заявлении во время выступления в Айове, затруднило выполнение задачи агентства. Спецслужбы утверждают, что отчеты не подтверждают определение геноцида.

"Геноцид включает в себя цель уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы видим", - рассказали они журналистам.

Напомним, что 13 апреля Джо Байден впервые употребил слово "геноцид" в контексте Украины. Так он назвал происходящее, объявляя об использовании нефтяного запаса США для стабилизации цен на бензин в США.

Владимир Зеленский после этого написал о том, что благодарен Байдену за то, что тот "назвал вещи своими именами".

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