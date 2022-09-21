США и Британия испугались, что Россия и Украина договорятся, поэтому запретили Киеву вести переговоры с Москвой. Об этом заявил во время выступления в ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Другие заявления Лаврова:

"специальная военная операция" в Украине будет продолжаться, пока ее задачи не будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло;

"коллективный Запад во главе с США открыто стремится победить Россию на поле боя в Украине";

"оружие стран НАТО используется для убийства мирных жителей на сопредельных с Украиной территориях России";

"ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонская области вправе воспользоваться "правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН";

Москва с уважением отнесется к выбору жителей "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей на "референдумах";

"Россия продолжит адаптироваться к новым финансовым реалиям, вместе с партнерами будет снижать долю доллара США во взаимной торговле";

"Россия не преувеличивает значение промежуточных выборов в Конгресс США для выправления российско-американских отношений".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".