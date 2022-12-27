В течение последних 48 часов боевые действия в Украине по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмута Донецкой области и Сватово Луганской области.

Об этом сообщает британская разведка.

Минобороны Британии отмечает, что россияне по-прежнему проводят частые атаки в этих районах, сумев захватить небольшую территорию.

В сводке также указано, что на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.

"Это соединение, вероятно, проводило тренировки перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что по данным британской разведки, россияне устанавливают мины по линии фронта.

Также мы сообщали, что украинская разведка узнала о новом наступлении армии России на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.