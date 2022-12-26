С октября российские войска сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине. В частности, они устанавливают дополнительные поля противотанковых и противопехотных мин, "что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных указаний".

Об этом пишет британская разведка в новой сводке.

При этом, британские эксперты считают, что минные поля - эффективное препятствие для обученных войск, только если прикрыты наблюдением и огнем.

Разведка полагает, что главной проблемой для российских войск, вероятно, "станет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей".

Напомним, вчера назначенные Россией "власти Запорожской области" показали фото оборонительных линий, которые возвели российские войска.

Также сообщалось, что россияне строят укрепления в Мелитополе. Этот город является ключевым для контроля сухопутного коридора РФ в Крым.

Кроме того, мы писали, что россияне под Сватово активно укрепляют оборону, создавая цепи из "зубов дракона" - пирамидальных бетонных "ежей".