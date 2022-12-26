Россияне укрепляют позиции на линии фронта. Иллюстративное фото: телеграм-каналы

С октября российские войска сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине. В частности, они устанавливают дополнительные поля противотанковых и противопехотных мин, "что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных указаний".

Об этом пишет британская разведка в новой сводке.

При этом, британские эксперты считают, что минные поля - эффективное препятствие для обученных войск, только если прикрыты наблюдением и огнем.

Разведка полагает, что главной проблемой для российских войск, вероятно, "станет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей".

Британская разведка рассказала о проблемах россиян с оборонительными линиями

Напомним, вчера назначенные Россией "власти Запорожской области" показали фото оборонительных линий, которые возвели российские войска.

Также сообщалось, что россияне строят укрепления в Мелитополе. Этот город является ключевым для контроля сухопутного коридора РФ в Крым.

Кроме того, мы писали, что россияне под Сватово активно укрепляют оборону, создавая цепи из "зубов дракона" - пирамидальных бетонных "ежей".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться