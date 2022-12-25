Назначенные Россией "власти Запорожской области" показали фото оборонительных линий, которые возвели российские войска.

Утверждается, что создание укрепрайонов на захваченных территориях подходит к завершению.

Ранее поступали данные, что россияне строят укрепления в Мелитополе. Этот город является ключевым для контроля сухопутного коридора РФ в Крым.

Мы также писали о том, что в Мариуполе усилилось перемещение военной техники в направлении Бердянск - Мелитополь.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.