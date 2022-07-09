В Брянской области РФ 9 июля на железной дороге перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", - сообщил губернатор.

Позже появились фото последствий сегодняшнего взрыва перед грузовым поездом в Брянской области.

Вероятно, кто-то заминировал железнодорожные пути.

Ранее губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз обвинил ВСУ в обстреле поселка Суземка, который находится недалеко от границы с Сумской областью Украины. Богомаз утверждал, что обстрел "был произведен в результате ответного удара", а "огневая точка противника была быстро подавлена".

Тем временем война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

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