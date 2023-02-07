РФ завела свои ракетоносители в пункты базирования из-за мощного шторма в Черном море. Сейчас в акватории на боевом дежурстве находятся два российских судна, которые не являются носителями "Калибров", но угроза ударов все же остается.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



"Пока в море продолжает бушевать очень мощный шторм, как для Черного моря он максимально мощный на данном этапе, раньше такого не фиксировалось - это 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью прячется в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но это не ракетоносители, они собирают информацию о надводной обстановке", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, в Азовском море пока шторм в 2-3 балла, но это тоже достаточно мощно, поэтому там нет кораблей РФ на дежурстве.

При этом Гуменюк сообщила, что угроза ракетных ударов с акватории Черного моря сохраняется, поскольку гипотетически враг может вести обстрел из пунктов базирования.

"Хотя это противоречит нормам безопасности, но мы знаем, что РФ часто не соблюдает общеустановленные правила. Кроме того, для вывода на боевое дежурство в открытое море для осуществления залпа ракетоносителя достаточно двух часов. Поэтому ситуация меняется динамично, мы за ней следим постоянно", - сообщила она.

Напомним, на прошлой неделе в ВСУ сообщали, что РФ готовится к новому ракетному удару по Украине.

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