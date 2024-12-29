Сегодня, 29 декабря, в Грузии состоялась инаугурация нового президента - Михаила Кавелашвили.

В связи с этим президент Саломе Зурабишвили, которая не признает избрания Кавелашвили и поддерживает оппозицию, отказывалась покидать президентский дворец и призвала своих сторонников сегодня утром прийти к резиденции.

"Я здесь, я буду здесь, я здесь ночую. Завтра, в 10 часов утра, мы будем ждать вас во дворце Орбелянов, и отсюда я вам расскажу, каким будет завтрашний день. Я расскажу вам, какими будут следующие дни и какими будут дни победы", - заявила Зурабишвили во вчерашнем видеообращении.

Утром у дворца уже собрались сторонники Зурабишвили.

Во время выступления президент Грузии заявила, что покинет свою резиденцию.

Она выступила перед своими сторонниками после инаугурации Кавелашвили. Зурабишвили назвала инаугурацию нового президента "пародией" и заявила, что забирает с собой "легитимность, флаг и ваше доверие".

О сложении президентских полномочий она ничего не говорила.

На видео - инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили.

На других кадрах бывший президент Саломе Зурабишвили покидает свою официальную резиденцию.

Ранее премьер Грузии Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовным делом, если она до конца года не очистит президентский дворец.

В ответ президент Грузии заявила, что у правящей партии "Грузинская мечта" есть два варианта дальнейших действий: до 29 декабря провести новые выборы и таким образом "восстановить доверие избирателей" либо "свержение действующего режима".