Власти Германии запретили использование российских флагов, военной формы, плакатов с буквами V или Z во время мероприятий к 9 мая в Берлине.

Об этом сообщает Zeit.

Издание пишет, что в среду и четверг в Берлине запланировано несколько мероприятий по случаю завершения Второй мировой войны в Европе, в частности, состоятся церемонии возложения венков к советским мемориалам в Трептов-парке и Тиргартене, а также митинги у Бранденбургских ворот и в правительственном квартале.

В этом году полиция запретила появляться вблизи советских мемориалов с любыми символами и знаками, которые могут прославлять войну РФ против Украины. Российские военные марши и песни тоже оказались под запретом.

8 мая ожидается большая демонстрация в Трептов-парке под названием "79-я годовщина освобождения от фашизма – спасибо освободителям", в которой примут участие сотни человек. В течение дня левые и коммунистические группы, а также представители районной власти будут возлагать венки к мемориалам в разных местах Берлина.

Напомним, в прошлом году в Берлине полиция добилась запрета и российских, и украинских флагов. Но потом суд отменил все запреты.