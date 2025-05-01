С 1 мая в Украине ожидается ряд важных изменений.

Часть новшеств касаются военнобязанных: в "Резерве" появятся новые основания для отсрочки, завершается повторная ВВК для ранее "ограничено пригодных", для людей со слабым здоровьем сокращается срок прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Изменятся стандарты светофоров: они начнут светить не зеленым, а изумрудным; везде появятся таймеры обратного отсчета; внедрят кнопки вызова сигнала и другие нововведения.

В бензин в обязательном порядке начнут добавлять биоэтанол. Эксперты расходястя во мнениях, как это отразится на стоимости топлива.

Стартует подача заявлений на субсидии в теплое время года. Начинается основная сессия НМТ.

Об этих и других новациях подробнее, а также прогноз погоды на месяц — в материале "Страны".

Обновление в "Резерв+": новые основания для отсрочки

С 8 мая в приложении "Резерв+" для военнообязанных появятся два новых типа отсрочек от мобилизации:

для тех, кто временно непригоден к службе на срок от 6 до 12 месяцев;

для мужчин и женщин, чьи супруги проходят военную службу, а также имеют несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет).

Следующим шагом станет запуск функции оплаты штрафов за нарушение правил воинского учета через "Резерв+" со скидкой 50%. Эту возможность планируют ввести летом.

Повторная ВВК для "ограниченно пригодных"

Окончательный дедлайн для тех, кто ранее имел статус "ограниченно пригодный к военной службе", — 5 июня 2025 года. Таким образом, май станет последним полным месяцем, когда можно пройти комиссию.

Получить направление можно через приложение "Резерв+" или лично, обратившись в ТЦК.

После прохождения ВВК военнообязанному будет присвоен один из статусов: "пригоден" или "непригоден".

Сокращение общевойсковой подготовки

С мая 2025 года сокращается срок базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) для военнообязанных, имеющих проблемы со здоровьем и ранее считавшихся "ограниченно пригодными".

Если по решению ВВК такие граждане признаны годными только для несения службы в тылу (в логистических, охранных, медицинских подразделениях, ТЦК, учебных центрах, военных вузах, подразделениях связи и обеспечения), то:

срок подготовки сокращается с 45 до 30 дней;

снижается уровень физических нагрузок;

создаются отдельные учебные подразделения.

Эти изменения касаются как мобилизованных, так и тех, кто ранее проходил обучение в военных учебных заведениях или проходит повторную подготовку.

Изменения в стандартах светофоров с 1 мая

С начала мая в Украине вступают в силу новые стандарты установки светофоров по обновленному ДСТУ:

вместо привычного зеленого цвета используется изумрудный;

стрелки будут не сплошными, а шевронными (зеленые на черном фоне), чтобы их было лучше видно издалека;

появятся светофоры, предназначенные одновременно для велосипедистов и пешеходов;

на всех типах светофоров (пешеходных, транспортных, велосипедных) установят таймеры обратного отсчета;

будут внедрены кнопки вызова сигнала и звуковые оповещения для людей с инвалидностью.

В полиции уточняют: речь не о замене всех существующих светофоров, а о применении этих стандартов при новом строительстве и реконструкциях.

Добавление спирта в бензин: чего ждать водителям

С 1 мая 2025 года все автозаправочные станции в Украине обязаны добавлять в бензин минимум 5% биоэтанола — спирта растительного происхождения, например, из кукурузы. Этот компонент уменьшает количество вредных выбросов.

В ЕС такой бензин давно используется, и с началом полномасштабной войны Украина начала активно импортировать именно это топливо. Большинство автомобилей безопасно используют смесь с биоэтанолом.

На данный момент топливо с добавкой спирта дороже, чем обычный бензин. Однако, если мировые цены на нефть будут держаться на нынешнем относительно низком уровне, эксперты считают, что розничные цены в Украине почти не изменятся.

Субсидии на теплое время года: кому подавать заявление

С 1 мая по 30 сентября в Украине рассчитываются субсидии на период без отопления. Для большинства граждан перерасчет происходит автоматически, но в некоторых случаях требуется повторное заявление.

Сообщить в Пенсионный фонд необходимо, если изменилась имущественная ситуация или состав домохозяйства. Отдельное обращение требуется в следующих случаях:

жилье арендуется, а арендатор платит за коммунальные услуги;

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;

фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

претензия на субсидию на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива;

если на отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 грн.

Подать заявление можно в мае или июне — субсидия все равно будет назначена с начала межотопительного периода.

Новые выплаты курсантам

С 1 мая 2025 года курсанты военных вузов будут получать стипендии до 8 тысяч гривен. Отличники-выпускники смогут рассчитывать на выплаты до 20 тысяч гривен. Соответствующее решение приняло правительство.

Для сравнения, на сегодняшний день размер стипендии составляет от 2 880 до 3 145 грн.

Министр обороны Рустем Умеров считает, что такая финансовая поддержка повысит привлекательность военного образования.

Старт основной сессии НМТ

С 14 мая по 25 июня пройдет основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ).

Уже после 4 мая зарегистрированные участники смогут загрузить из личного кабинета приглашение с точной информацией — датой, временем и местом теста. Эти данные не публикуются открыто в целях безопасности.

Тем, кто по уважительным причинам не сможет пройти тестирование в этот период, доступна дополнительная сессия — с 14 по 25 июля.

Регистрация на нее пройдет с 9 по 14 мая. Изменения в регистрационных данных можно внести до 19 мая.

В этом году НМТ будет состоять из четырех предметов: украинский язык, математика, история Украины и еще один предмет на выбор. Все испытания проходят в один день и включают два этапа.

Погода в Украине на май 2025 года

Май в Украине будет достаточно теплым, но дождливым.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в Киеве дождь будет идти 20 дней, во второй половине месяца — ежедневно. Средняя температура днем +18...+20, ночью +12...+15.

В Харькове, как и в столице, солнечным будет начало мая, столбики термометров поднимутся до +23. В течение месяца дожди будут идти часто, но это не повлечет за собой сильное похолодание — днем ожидается в среднем +22.

В Одессе в первых числах мая — яркое солнце. Сильный дождь — 9, 16 и 17, а также в двадцатых числах месяца. Купальный сезон открывать рано — днем +18...+20.

В Славянске Донецкой области столбики термометров будут подниматься до +24 градусов. Ясным ожидается начало месяца, с 4 мая — дожди, особенно сильные — 9, 11, 12, 24 и 25 мая.

Во Львове осадки прогнозируются 22 из 31 дней месяца. В отличие от других городов, в середине и конце месяца они будут более интенсивными, добавятся гром, гроза и молния.