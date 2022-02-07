Сегодня утром, 7 февраля, в Москве умер бывший народный депутат Верховной Рады Украины Борис Дейч, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма. На момент смерти ему было 83 года.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

Дейч умер сегодня утром, в одной из больниц российской столицы. В клинику Москвы его доставили из Крыма после того, как его состояние ухудшилось из-за заболевания ковидом. Указано, что экс-нардеп был привит от коронавируса и даже сделал ревакцинацию.

Борис Дейч был украинским политиком, народным депутатом Верховной Рады V, VI, VII созывов, с 2006 по 2014 годов. До этого он занимал пост председателя Верховного Совета Крыма, с 2011 года был членом "Партии регионов", в 2013 году получил звание Героя Украины.

В 2014 году он поддержал оккупацию Крыма и на так называемом "крымском референдуме" проголосовал "за", после чего заявил о сложении с себя полномочий народного депутата Украины. При этом официально его полномочий не лишился и он оставался нардепом до конца работы седьмого созыва парламента.

Напомним, в середине января умер бывший глава СБУ Леонид Деркач. О его жизни и смерти подробно написала "Страна".