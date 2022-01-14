Умер бывший глава СБУ Леонид Деркач

Умер Леонид Деркач. Украинский политик и государственный деятель, генерал армии Украины и бывший глава СБУ времен Леонида Кучмы скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщил его сын нардеп Андрей Деркач у себя в Телеграм.

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом", пишет Деркач.

"Отец вырос в суровые годы войны. Именно эта тяжелая жизнь научила его быть строителем. Он всегда ценил труд людей и старался быть справедливым. Он был созидателем! Строил ли он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем. Он был и останется примером. «Есть такая профессия – Родину защищать». Это про него. Про моего папу", - вспоминает сын.

"Он ценил людей и много людей сегодня вспомнят его с благодарностью. Вспомнят и в Днепре, и в Киеве, и в Павлограде, где он многое сделал, будучи народным депутатом", написал Деркач.

Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал указ о санкциях против Деркача, Телиженко и Килимника.

Андрей Деркач опубликовал сразу несколько аудиозаписей разговоров Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, после чего попал под санкции США.