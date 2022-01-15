В Киеве на 83 году жизни скончался глава Службы безопасности Украины времен президентства Леонида Кучмы Леонид Деркач.

По информации "Страны", Деркач умер от инфаркта. "Остановилось сердце", - рассказали нам родственники.

Его сын, нардеп Андрей Деркач, рассказал "Стране" о последнем разговоре с отцом перед смертью.

"На вопрос в реанимации: "Пап, ты как? Как дела?", он ответил: "Все нормально. Изучаю оперативную обстановку", - сообщил Андрей Деркач.

Прощание с Деркачем-старшим состоится в ближайшее воскресенье, 16 января в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Леонид Деркач родился 19 июля 1939 года в Днепропетровске.

В 1972 году начал службы в КГБ СССР, где занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела кадров Днепропетровского управления КГБ.

После провозглашения независимости Украины Леонид Деркач возглавлял Днепропетровское областное управление СБУ, Государственную службу Украины по технической защите информации, Гостаможенную службу, был народным депутатом, генералом армии Украины, награждён несколькими орденами. С апреля 1998 года по февраль 2001-го возглавлял СБУ.

"Страна" связалась с бывшим сослуживцем Леонида Деркача Валерием Филиповым.

Валерий Филипов является другом и доверенным лицом Леонида Деркача, рядом с Деркачом он был в последние 30 лет. Также Филипов был сооавтором многих книг, методик и разработок, по которым и сейчас работают в таможне и СБУ.

Валерий Филипов поделился со "Страной" своими воспоминаниями про Леонида Деркача.

По его словам, Деркач приложил много усилий для изменений в Таможенной службе Украины.

"Понимая, что для улучшения работы таможни нужны подготовленные, грамотные кадры, Деркач в 1996 году добился открытия Университета таможенного дела, который начал свою деятельность в Днепре. За годы своей работы Университет выпустил тысячи специалистов таможенного дела", - говорит он.

Кроме этого, по словам Филипова, будучи главой СБУ Деркач создал Ситуационный центр в системе Службы безопасности Украины.

"Ситуационный центр в круглосуточном режиме обрабатывал и систематизировал всю информацию, которая поступала со всех уголков мира и областей нашей страны. Она могла предоставлять интерес с точки зрения национальной безопасности и для политического руководства страны", - объясняет он.

Филипов вспоминает, что Леонид Деркач уделял особое внимание профессиональной подготовке сотрудников СБУ. Он не переносил воровство и коррупцию.

Леонид Деркач, по воспоминаниям Филипова, обладал феноменальной памятью - он помнил все имена и фамилии людей, с которыми ему приходилось работать ещё в молодости.

"Он мог без запинки называть объёмы продукции Украины по годам, он отлично помнил материалы учебников, по которым обучался в вузе. Он никогда ничего не записывал - все хранил в голове и ничего не забывал", - утверждает он.

Большим увлечением Леонида Деркач были голуби.

"Очень любил голубей, знал каждого, каждому делал прививки, мог провести в голубятне полдня", - вспоминают близкие Леонида Деркача.

"Он увлекся ими в детстве и будучи уже больным постоянно наведывался к клеткам с голубями, которых у него было более 300. Леонид Васильевич долгое время даже был президентом Ассоциации голубеводов Украины", - говорит Филипов.

По словам близких Деркача, на вопрос "Который час?", он всегда в шутку отвечал "Без десяти пяти".

У Леонида Деркача есть биографическая книга под названием "О чем могу рассказать". Вот отрывок из вступления ко второй части этой книги.

"Прошло 12 лет с тех пор, как вышла моя автобиографическая книга "О чем могу рассказать…". Тогда, после смены руководства Украины, изменения ее политического курса, данных с Майдана обещаний жить по-новому, мне хотелось верить в лучшее, в то, что наше государство, преодолев сопротивление консервативных сил, олигархических кланов, сможет победить коррупцию, кумовство, хозяйственное разгильдяйство и начнет реально улучшать жизнь людей. Согласитесь, 12 лет достаточный срок, чтобы решить хотя бы часть этих вопросов. И я уверен, что подавляющее число украинцев хотели того же. Но, увы, реальность разбила эти надежды. Коррупция расцвела за это время махровым цветом, кумовство стало нормой жизни, а на разгильдяйство вообще перестали обращать внимание, тем более, если оно приносило прибыль преступным кланам".

Незадолго до своей смерти Деркач, будучи прикованным к инвалидной коляске, писал в своих мемуарах следующее:

"Мне редко удается собрать всех моих внуков и правнуков вместе – современный мир стремителен и заставляет приспосабливаться к себе, бежать все быстрее и быстрее. Но я избавлен от такой обязанности в силу своего нынешнего положения. Повторюсь, сегодня у меня много свободного времени, и я спокойно могу обдумать события, которые происходят сейчас и происходили раньше, чтобы понимать, что в них нет ничего нового".

Вот что сам говорил о себе Леонид Деркач:

"Но я ни о чем не жалею. Уверен, мне повезло в жизни. Во-первых, меня в основном окружали интересные, преданные своему народу люди, а также мои близкие, моя семья. Во-вторых, дело, которому я посвятил многие годы, считаю очень нужным и важным для страны. Приносить пользу государству, работая в коллективе единомышленников, - это ли не награда?".