В Москве в результате болезни скончался 89-летний народный артист РФ, киноактер Геннадий Юхтин, известный по фильмам "Весна на Заречной улице", "Чужая родня", "Баллада о солдате". Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ, пишет "Интерфакс".

"Геннадий Юхтин скончался сегодня в больнице в Коммунарке", - сказала собеседник агентства.

Фото: t.me/ENews112

О причинах смерти артиста информации пока нет. Известно, что 11 февраля Юхтин был экстренно госпитализирован в больницу. По данным СМИ, он не мог говорить и находился в тяжелом состоянии.

После стабилизации актера выписали по его собственному желанию, но буквально через несколько дней снова доставили в больницу в Коммунарке. Есть информация, что у Юхтина диагностировали коронавирус.

Дата и место прощания с актером устанавливаются.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. Окончил ВГИК, в 1955 году вошел в труппу Театра-студии киноактера.

Среди работ, по которым Юхтин стал наиболее известен, такие кинофильмы, как "Чужая родня" (1955), "Дело Румянцева" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и другие.

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