В Португалии продолжаются поиски 22-летнего львовянина Ильи Романского, который приехал со своей балетной труппой и решил искупаться в Атлантическом океане. Парня смыло огромной волной.

Об этом сообщает в Facebook труппа Royal Russian Ballet.

Когда артисты балета приехали в португальский город Порту, то первым же делом отправились на берег Атлантического океана. При этом двое парней решили искупаться.

Первым, кто полез в воду был техник Дмитрий, он совершил заплыв и благополучно вернулся на берег.

После него искупаться решил артист балета Илья Романский. Как только он вошел в воду, его мгновенно смыла большая волна.

Дмитрий сразу же бросился на помощь Илье, который тогда уже неподвижно плыл на спине. Их обоих начало сносить течением. Дмитрий всеми силами пытался вытащить товарища на берег и просил о помощи криками.

Берег был каменистым и выбраться на него не получилось, поскольку была вероятность разбиться о камни.

Внезапно парней накрыла большая волна, которая оторвала их друг от друга.

На место инцидента на надувных лодках подплыли спасатели. Профессиональный пловец вылез на скалы и пытался достать ребят. Сначала помогли Дмитрию, а потом начали искать Илью.

Также на берег прибыли кареты скорой помощи, пожарные и полицейские.

Дмитрия сразу же госпитализировали. А вот Илью искали до поздней ночи, но так и не нашли. В воздух также подняли квадрокоптеры ночного видения.

Поскольку шторм усиливался, всем лодкам, кроме одной, пришлось уйти. Артисты дождались отлива в час ночи и стали искать Илью. Они ходили по каменистому берегу с фонариками, но все было безрезультатно.

На следующий день около 8 часов утра спасатели возобновили поиски украинца. Были задействованы катера, лодки и даже вертолет. Кроме того, работали водолазы.

"Пока Илью найти не удалось, но поиски продолжаются. Предупреждены все госпитали и клиники в ближайшие 20 километров береговой линии и в близлежащих населенных пунктах. Рыболовные лодки, работающие в акватории, также уведомлены, на телеканалах, газетах и веб-сайтах размещено объявление о пропавшем без вести артисте", - говорится в сообщении балетной труппы.

Следующий спектакль от Royal Russian Ballet пройдет во имя Ильи Романского, а вырученные средства пойдут на помощь его семье. При этом артисты не оставляют надежды его найти.

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