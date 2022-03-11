Встреча президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Кремле подошла к концу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"В Украине ее восприняли с тревогой, опасаясь, что на ней будет принято решение о вступлении Беларуси в войну против Украины на стороне России.

Не исключено, что с этим и были связаны заявления украинской стороны о том, что российские ВВС нанесли удар по Беларуси, чтоб втянуть ее в войну.

К слову, Беларусь официально факт авиаудара не подтвердила, так что пока достоверно неизвестно - был ли вообще этот удар нанесен", - говорится в материале.

Напомним, что Лукашенко раньше утверждал, что белорусские войска не заходили в Украину и не собираются этого делать. По словам Лукашенко, "никто не просит Беларусь участвовать в конфликте в Украине".

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".