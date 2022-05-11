Во вторник, 10 мая, в Москве в возрасте 91 года умерла Валентина Яшина - вдова лучшего вратаря XX века по версии ФИФА, олимпийского чемпиона и символа московского "Динамо" Льва Яшина. Причины смерти не называются.

Пара поженилась 31 декабря 1954 года. С 1954 по 1971 год вратарь вызывался в сборную Советского Союза. Вместе с ней в 1960 году голкипер выиграл чемпионат Европы. В 1963 году Яшин получил от французского журнала France Football "Золотой мяч".

По сей день советский вратарь остаётся единственным представителем данного амплуа, которому удалось получить эту награду. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года.

Ранее мы писали, что 10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Кравчука не стало 10 мая в 17:00 по киевскому времени. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. 10 января 2022 года Кравчук отметил 88-летие.

Помимо этого, 9 мая внезапно скончалась издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович (девичья фамилия – Гудакова), ей было 36 лет. Прощание с ней состоится в Лимасоле, Кипр.

"Страна" также писала о том, что 5 мая в возрасте 77 лет умер один из самых популярных русскоязычных писателей-фантастов Сергей Дяченко.