В Турции не задерживали российский сухогруз с украинским зерном
Таможенные службы Турции не проводили процедуру задержания российского сухогруза с зерном, о которой ранее сообщали в Украине.
Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на информацию, полученную от таможенных служб.
Там сообщают, что проводится расследование, однако судно не задерживали.
В свою очередь, российские СМИ сообщили, что судно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями, груз осмотрен сюрвейером.
Напомним, что ранее посол Украины Василий Бондар в эфире всеукраинского марафона заявил, что Украина призвала Турцию "принять необходимые меры" в отношении судна "Жибек жолы", которое покинуло оккупированный Россией Бердянск с примерно 7000 тоннами зерна на борту.
После этого, по его словам, судно задержали в Турции.
Также мы писали, что Турция расследует происхождение зерна на борту задержанного российского корабля.
И что Россия только за май украла украинского зерна на 2 млрд грн. Это более 180 тысяч тонн.
Мы также публиковали спутниковые снимки кораблей РФ с ворованным украинским зерном.