Таможенные службы Турции не проводили процедуру задержания российского сухогруза с зерном, о которой ранее сообщали в Украине.

Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на информацию, полученную от таможенных служб.

Там сообщают, что проводится расследование, однако судно не задерживали.

В свою очередь, российские СМИ сообщили, что судно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями, груз осмотрен сюрвейером.

Напомним, что ранее посол Украины Василий Бондар в эфире всеукраинского марафона заявил, что Украина призвала Турцию "принять необходимые меры" в отношении судна "Жибек жолы", которое покинуло оккупированный Россией Бердянск с примерно 7000 тоннами зерна на борту.

После этого, по его словам, судно задержали в Турции.

Также мы писали, что Турция расследует происхождение зерна на борту задержанного российского корабля.

И что Россия только за май украла украинского зерна на 2 млрд грн. Это более 180 тысяч тонн.

Мы также публиковали спутниковые снимки кораблей РФ с ворованным украинским зерном.