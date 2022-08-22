Советник главы МВД Антон Геращенко высказал мнение, что обнародованное удостоверение военнослужащей Нацгвардии Натальи Вовк — подделка.

Об этом он написал в своем тг-канале, сопроводив сообщение хэштегом "Мое мнение".

В качестве косвенного доказательства своих слов он выложил сделанное в фотошопе "удостоверение военнослужащей НГУ Маргариты Симоньян", дав понять, что и удостоверение Вовк является такой же подделкой.

Напомним, что ФСБ обвиняет Украину в убийстве Дугиной и публикует видео с Натальей Вовк, которую они называют военнослужащей "Азова". Якобы она арендовала квартиру в Москве в доме, где проживала Дугина, вела за ней наблюдение с помощью автомобиля Mini Cooper, на котором регулярно меняла номера, была с Дугиной на одном фестивале непосредственно перед ее гибелью, а после подрыва уехала в Эстонию.

Украина отрицает причастность к убийству Дарьи Дугиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это могло стать результатом разборки различных политических группировок в России.

"Страна" разбиралась, как взрывы в Крыму и гибель дочери Дугина могут поменять ситуацию в России.