Король Бельгии Филипп значительную часть традиционного рождественского обращения к нации посвятил войне в Украине и пообещал продолжать поддерживать украинцев.

Речь короля появилась на видеосервисе YouTube.

Филипп напомнил бельгийцам, что война унесла много невинных жизней украинцев и поблагодарил своих сограждан за помощь беженцам. Король заявил, что украинцы борются за те же идеалы, за которые в прошлом жизнь отдавали предки нынешних бельгийцев.

"Мы будем продолжать поддерживать украинцев", - сказал монарх.

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместо традиционного обращения накануне Рождества опубликовал видеоролик, в котором совершил неожиданные звонки в Пакистан, Сомали и Украину.

Также "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.