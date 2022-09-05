Жителям Бельгии придется пережить до десяти трудных зим из-за энергетического кризиса.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, пишет RTBF.

По его словам, это будет сделано ради будущего избавления от зависимости от ископаемых энергоисточников.

"Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые отрасли сталкиваются с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители", - добавил премьер.

Напомним, официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть. Континент вступает в "суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии".

Ранее мы писали, что кандидат в премьер-министры Великобритании и глава МИД страны Лиз Трасс призвала британцев готовиться к тяжелой зиме из-за энергетического кризиса.

Для решения этой проблемы в случае избрания на пост премьера она пообещала продвигать использование сырьевых ресурсов Северного моря, атомной энергии и возобновляемых источников энергии.

Также "Страна" разбиралась в том, что новый мировой экономический кризис значит для Украины.