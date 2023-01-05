РФ уже две недели держит закрытым единственный коридор для выезда мирных жителей с оккупированных территорий Запорожской области. Блокпост в Васильевке будет закрыт еще как минимум до 15 января.

Об этом заявил губернатор Александр Старух.

"Люди с трудностями, но выезжают по другим направлениям. Потому что основное направление, которое у нас работало, – этот "коридор жизни" между Васильевкой и Запорожьем в селе Каменское, он закрыт. Там были ограничения до 15 января - посмотрим, что будет дальше. Сейчас нет признаков того, что минимально там будет открыт коридор и люди смогут выехать", – сказал Старух на брифинге.

По его словам, за две недели только одному человеку удалось пройти через блокпост в Васильевке - россияне сами заставили его пешком покинуть оккупированный регион из-за нежелания коллаборировать.

Старух также подтвердил, что на новогодние праздники в оккупированной части Запорожской области россияне вводили "комендантские часы" продолжительностью до пяти суток.

Напомним, что накануне Васильевка попала под обстрел. Назначенные РФ "власти" заявили о прилете у "военной комендатуры".

А сегодня россияне ударили по Орехову и Степаногорску в Запорожской области. Погибли два человека, еще трое ранены.

Также вчера утром РФ нанесла удар ракетами С-300 по Запорожью.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.