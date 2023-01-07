В субботу вечером, 7 января, в Запорожье слышны взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Кроме того, в пабликах появилось видео со звуками взрывов в Запорожье.

Объявленное Россией перемирие уже заканчивается.

Напомним, в четверг, 5 января, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести на Рождество "режим прекращения огня". Его действие планировалось с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года.

Ранее мы писали, что в США заявили, что Россия нарушила одностороннее "прекращение огня" на Рождество.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.