Число погибших после ракетного удара по дому в Днепре продолжает расти. На данный момент известно о 12 погибших. В городе объявили трехдневный траур.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Число раненых пока не изменилось. Пострадали 64 человека, из них 59 - госпитализированы.

Ранее мы писали, что разбирать завалы обрушенного дома в Днепре помогают даже дети.

Напомним, в командовании Воздушных сил заявляли, что по дому был удар российской авиационной ракетой Х-22, предназначенной против авианосцев. Ее запустил бомбардировщик Ту-22М3 из района Курска и Азовского моря.

А советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что обрушившая дом в Днепре ракета была сбита украинской ПВО.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.