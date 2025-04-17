Украинский солдат Александр заявил, что рядом с местом воскресного удара РФ в Сумах в подвале здания университета проходила церемония награждения военных.

Об этом он рассказал The Washington Post.

По его словам, пока солдаты, включая его сослуживцев из 117-й бригады, находились в безопасности под землей, ожидая сигнала об отбое, жена и шестилетняя дочь Александра попали под обстрел, девочка получила ранение легкого.

После этого многие жители Сум, включая Александра, "направили свою ярость на организаторов церемонии награждения военными медалями, которые могли стать целью российских ударов". Он считает, что проведение мероприятия в Сумах было ненужным и безответственным.

Напомним, утром в воскресенье 13 апреля россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Погибли 35 человек, среди них дети. 117 человек получили ранения, из них 15 детей.

После этого был уволен глава Сумской ОВА Артюх.

В день удара народный депутат Марьяна Безуглая и мэр Конотопа Артем Семенихин заявили, что глава Сумской ОВА устроил в Сумах мероприятие награждения военных 117-й бригады теробороны.