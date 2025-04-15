Ракетный удар войск РФ по центру Сум мог быть следствием целенаправленной утечки информации.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Фёдор Вениславский в интервью телеграм-каналу "Радио Свобода".

Обстоятельства воздушной атаки, повлекшей многочисленные жертвы среди мирного населения, рассмотрят на комитете по вопросам нацбезопасности.

Вениславский отметил, что завтра будут выяснять, проходило ли в это время собрание украинских военных для их награждения.

Напомним, в день удара народный депутат Марьяна Безуглая, бывший депутат Игорь Мосийчук и мэр Конотопа Артем Семенихин заявили, что глава Сумской ОВА устроил в Сумах мероприятие награждения военных 117-й бригады теробороны. По ним войска РФ и наносили удар "Искандерами".

Сегодня Зеленский уволил главу Сумской областной государственной администрации Владимира Артюха.

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