В Раде не исключают, что ракетный удар по Сумам стал следствием целенаправленной утечки информации
Ракетный удар войск РФ по центру Сум мог быть следствием целенаправленной утечки информации.
Об этом заявил депутат Верховной Рады Фёдор Вениславский в интервью телеграм-каналу "Радио Свобода".
Обстоятельства воздушной атаки, повлекшей многочисленные жертвы среди мирного населения, рассмотрят на комитете по вопросам нацбезопасности.
Вениславский отметил, что завтра будут выяснять, проходило ли в это время собрание украинских военных для их награждения.
Напомним, в день удара народный депутат Марьяна Безуглая, бывший депутат Игорь Мосийчук и мэр Конотопа Артем Семенихин заявили, что глава Сумской ОВА устроил в Сумах мероприятие награждения военных 117-й бригады теробороны. По ним войска РФ и наносили удар "Искандерами".
Сегодня Зеленский уволил главу Сумской областной государственной администрации Владимира Артюха.
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