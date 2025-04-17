Президент США Дональд Трамп лично приказал отменить брифинг Пентагона, на котором миллиардеру и главе департамента государственной эффективности США (DOGE) Илону Маску якобы должны были раскрыть секретные планы Вашингтона на случай конфликта с Китаем.

Так утверждает портал Axios со ссылкой на высокопоставленный источник.



"Какого черта здесь делает Маск? Убедитесь, что он не придет", - приводит слова Трампа собеседник портала, указывающего на то, что президент "лично приказал сотрудникам отменить" встречу.

По его словам, американский президент "все еще очень любит Илона", однако определенные "красные линии" есть и для него.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что во время визита Маску якобы должны были раскрыть секретные планы США на случай конфликта с Китаем, что вызвало обеспокоенность из-за его деловых интересов в КНР. Трамп и министр обороны Пит Хегсет решительно отвергли достоверность этой публикации.

Напомним, на днях Трамп сказал, что глава DOGE Илон Маск ему вообще не нужен, а "просто нравится".

Также Трамп не исключил возвращения Маска в бизнес после завершения работы на посту главы DOGE.