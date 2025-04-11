Президент США Дональд Трамп сказал, что глава Департамента эффективности госуправления США Илон Маск ему вообще не нужен, а "просто нравится".

Об этом он сказал при общении с журналистами.

"Мне не нужна его "Тесла". Знаете, что я с ней делаю? Даю людям в офисе кататься на ней", – добавил глава Белого дома.

Ранее Маск публично раскритиковал торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сыграл ключевую роль в решении президента США ввести пошлины против большинства стран мира. Бизнесмен назвал его идиотом.

Также мы писали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала мусором публикацию газеты Politico о том, что миллиардер вскоре оставит должность главы Департамента эффективности госуправления.